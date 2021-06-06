Москва, 6 июня, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Михаил Денисович Шестаков (1907−1942) служил в армии с 1928 года, сначала в пехотных, а затем танковых частях. Обучался на московских курсах усовершенствования командного состава и в Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина. В составе автобронетанкового батальона сражался на полях Советско-финской войны.

Михаил Денисович Шестаков

На фронте Великой Отечественной воевал с июля 1941 года, тогда же лишился всей семьи, погибшей в Белостоке. Первоначально был назначен начальником штаба 100-го танкового полка 50-й танковой дивизии. Защищал Могилев, Бобруйск и Гомель. Дважды представлялся к ордену Красного Знамени.

С ноября в звании капитана командовал 1-м танковым батальоном 36-й танковой бригады в 38-й армии.

В мае 1942 года участвовал в наступлении на Харьков. 12 мая с ходу форсировал реку Бабка, захватил 2 узла вражеского сопротивления у села Непокрытое (Волчанский район Харьковской области), взяв при этом много пленных. При отражении контратаки противника огнем из танка Михаил Денисович уничтожил 4 орудия с расчетами. Погиб в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года капитану было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.