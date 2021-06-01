Нур-Султан, , 11:21 — REGNUM Специальный авиарейс доставил из Пекина в Алма-Ату 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac, 1 июня сообщили в пресс-службе алма-атинского аэропорта.

Борт встретили представители МИД Казахстана, генерального консульства Китая и главный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин. По его словам, партия стала первой поставкой в Казахстан химико-фармацевтической компании Sinovac.

Отметим, вакцина CoronaVac станет четвертой в Казахстане. В настоящее время в республике используют препараты: российский «Спутник V», казахстанский QazCOVIDIn и китайский Hayat-Vax.

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