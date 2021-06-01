Благовещенск, , 11:19 — REGNUM В Приамурье 41-летнего жителя Благовещенска суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей за дачу взятки судебному приставу-исполнителю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в региональном СУ СКР.

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В октябре 2018 года житель Благовещенска предложил приставу взятку в сумме 50 тыс. рублей. Взамен он должен был получить два незаконных постановления об отмене мер о запрете регистрационных действий в отношении земельного участка. Пристав-исполнитель сообщил о взяткодателе своему руководству. Обвиняемого задержали при передаче денег.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье суд приговорил бывшего начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,6 млн. рублей.