Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:26 — REGNUM Индия просит Россию о поставках не менее 40 млн тонн коксующегося угля в год, и Россия готова их обеспечить. Об этом заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил 1 июня журналистам в кулуарах выставки «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке.

Он отметил, что российское Минэнерго и индийское министерство сталелитейной промышленности подготовили проект меморандума о сотрудничестве. Из-за пандемии обсуждение документа проходило по видеосвязи.

Индийская сторона заявила о желании ежегодно приобретать у России по меньшей мере 40 млн тонн коксующегося угля, который идёт на топливо для доменных печей. Россия наращивает внешние поставки угля, сказал замминистра.

«У нас, конечно, есть возможность обеспечить такие поставки», — отметил Яновский.

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