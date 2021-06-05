Москва, , 07:53 — REGNUM Довоенную службу Якова Иосифовича Ватомова (1918−1941) трудно назвать мирной. Его часть располагалась на Дальнем Востоке, и молодой человек принял участие в вооруженном конфликте с Японией на реке Халхин-Гол (1939 г.).

Яков Иосифович Ватомов

С первых дней Великой Отечественной сражался на передовой.

В звании сержанта командовал отделением роты разведки 212-й воздушно-десантной бригады в 37-й армии. Неоднократно не только ходил в разведку, но и воевал как обычный пехотинец.

Во время боев за Киев Ватомов заменил собой выбывшего из строя командира взвода. Тогда, 12 августа 1941 года у хутора Теремки (ныне часть Киева) его подразделение разгромило батарею немецких минометов, один из которых десантник принес в качестве трофея. В ночь с 13 на 14 августа у села Чабаны (Фастовский район Киевской области) взвод Якова Иосифовича уничтожил 2 пулеметных расчета и группу из 10 вражеских автоматчиков. В часть Ватомов вновь вернулся с трофеями: 15 автоматами и 2 пулеметами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда.

К сожалению, в одном из декабрьских боев воина тяжело ранили, и он скончался ровно через месяц после присвоения почетного звания.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг пилота-штурмовика