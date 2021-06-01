Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбургской области вечером 31 мая на Ириклинском водохранилище из-за поломки двигателя застрял катер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Судно остановилось в 700 метрах от берега в районе детского оздоровительного лагеря «Мечта». На борту катера находись четверо мужчин. Самостоятельно до земли они добраться не могли.

На помощь выдвинулись спасатели восточного участка аварийно-спасательной службы Оренбуржья. Неисправный катер отбуксировали к месту стоянки, жизни и здоровью находящихся на нем людей ничего не угрожает. Причина неисправности двигателя пока неизвестна.