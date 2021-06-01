Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Медики в Грузии выявили один случай заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства страны, 1 июня сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«Я подтверждаю, что один случай так называемого «южноафриканского» штамма лабораторно подтвержден», — сказал врач.

Гамкрелидзе отметил, что инфекцию выявили у жителя Грузии, который ранее посетил Дубай. В настоящее время он уже выздоровел и чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, «южноафриканский» штамм коронавируса выявили в районе залива Нельсона-Манделлы (ЮАР). По предварительным данным, этот штамм увеличивает риск повторного заражения коронавирусом.

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