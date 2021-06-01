Москва, , 11:17 — REGNUM Уникальность предварительного голосования партии «Единая Россия» в том, что это, действительно, единственная партия, которая проводит такое голосование и даёт возможность всем неравнодушным людям активно принимать в нём участие, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель РССМ, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий Республики Мордовия Юлия Оглоблина.

«Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами поддержал именно участие волонтеров и общественников в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Я работаю в общественном объединении. Мы делаем много добрых дел внутри организации, но захотела попробовать свои силы на более высоком уровне и убедилась, что процедура предварительного голосования, действительно, была открытая.

Я подала документы для участия, посетила практически все районы Республики Мордовия. После каждой встречи с людьми находила отклики, положительные отзывы в свой адрес — молодая, активная.

Люди гордились, что такие молодые люди идут в политику, подходили со словами поддержки и обещали голосовать.

До конца не верилось в победу, но когда 31 мая открылись результаты и выяснилось, что меня поддержали 74 тыс. 493 моих земляка, у меня было удивление, таких цифр я не ожидала.

Искренне и ответственно подхожу к голосованию. Если я заявилась в праймериз, то надо рассказать о себе и своей работе, какие есть идеи по развитию сельских территорий.

Конечно, это большая победа для меня. Следующий этап самый важный, потому что хочется оправдать доверие своих земляков. Жду съезда «Единой России». Если меня официально включат для участив в выборах, то выступлю со своей предвыборной программой.

Главное — те наказы и предложения, которые я собрала в ходе встреч, хочется уже не ждать выборов, а начать их прорабатывать и реализовывать.

То есть важно, что предварительное голосование партии «Единая Россия» даёт возможность молодым людям проявить себя и открывает дорогу в большую политику», — высказала свое мнение Юлия Оглоблина.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило 24−30 мая онлайн во всех субъектах РФ.

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