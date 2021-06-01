1 июня 2021 | Время чтения 1 мин

В Красноярске ко Дню защиты детей установили «плакат года». Одну девочку на фотографии «лишили» ног, а мальчика — нескольких пальцев. Это поздравление вызвало бурную реакцию в соцсетях. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко, , 11:38 — REGNUM В Красноярске, как и по всей России, 1 июня отмечается День защиты детей. Горожан с этим праздником поздравили власти, депутаты, общественные объединения и другие. Но одно из поздравлений особенно привлекло внимание красноярцев. О нём они сообщили в соцсетях.

Пабло Пикассо. Ребенок и голубь

«Плакат года. Администрация Железнодорожного района поздравила детей с праздником, но лучше бы не поздравляли», — говорится в сообщении на странице паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

На постере внимательные красноярцы разглядели опечатку — «железнодорожнЕго». Однако это ещё не всё: «Одну девочку «лишили» ног, а мальчика — нескольких пальцев».

»Обычная халтура за нормальные деньги», — прокомментировал эту ситуацию подписчик паблика Игорь П.

Вот таким плакатом красноярцев поздравили с Днём защиты детей Скриншот со страницы паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте»

«Стыдоба», — считает Андрей Е.

Константин Б. отметил, что это вина верстальщика.

«На плакат было выделено 50 миллионов», — иронизирует Вадим Я.

«Дизайнеры «Фотошопом» ни разу не пользовались, только в Word картинки вставляли пару раз», — отметила Олеся К.

«Аж смешно», — пишет Кристина З.

Усмешку этот плакат вызвал и у других красноярцев, оставивших свои комментарии под фото.

«Куда смотрели проверяющие, непонятно», — сделала вывод Людмила Ш.

Стоит отметить, что подписчики красноярских пабликов нашли и хороший повод для обсуждения.

На Театральной площади в Красноярске 1 июня появился огромный рисунок, выполненный мелками. Его авторами стали сразу более 450 юных художников.

«Достижение было зафиксировано официальным представителем Книги рекордов России», — сообщают паблики.

Рисунки на асфальте Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Наконец-то хоть какая-то новость, которая не несёт негатив или политику», — прокомментировал Андрей Г.

«Молодцы!» — похвалила юных художников Вероника П.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в России отмечается День защиты детей. По данным Красноярскстата, на начало 2021 года численность детей в Красноярском крае составляла 632,7 тысячи человек. Это 22,2% от общей численности населения региона.

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