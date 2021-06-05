Москва, 5 июня, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Иван Фомич Гавриш (1920−1994) первые два года войны трудился авиационным техником. Сказалась служба на аэродроме на «гражданке» и учеба в Вольской военной авиационно-технической школе.

Иван Фомич Гавриш

В 1943 году переучился на пилота штурмовика Ил-2. К марту 1945 года в звании старшего лейтенанта командовал звеном 74-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии в 1-й воздушной армии. Освобождал Оршу и Минск, сражался в небе Литвы и Восточной Пруссии, брал Кенигсберг.

За это время Иван Фомич совершил 100 боевых вылетов, подбил 13 танков, уничтожил около 60 автомашин, несколько складов с боеприпасами, много другой техники и живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года гвардии старшему лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6236).

Также за годы войны Гавриша наградили орденами Красного Знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени.

После Победы остался в ВВС. В 1953 году окончил высшие офицерские летно-технические курсы. Дослужился до должности помощника командира полка по воздушно-стрелковой подготовке. Был награжден орденом Красной Звезды.

В 1959 году в звании майора вышел в запас. Жил в Ростове-на-Дону, работал в гражданской авиации.