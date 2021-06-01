Ярославль, , 11:14 — REGNUM В Ярославле депутатов Ярославской областной думы от КПРФ Александра Воробьёва и Елену Кузнецову не пустили на открытие памятника пионеру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Александр Воробьёв.

Александр Воробьев

«В данный момент меня и депутата Кузнецову Елену Дмитриевну не пускают во Дворец пионеров на открытие памятника пионеру. Осталось несколько минут до открытия памятника и мне стыдно! И больно! Больно за ярославцев, за отношение к ним. А стыдно за тех балбесов, которые принимают такие решения. Их пугает всё, что связано с красным цветом. На мне пионерский галстук. Я специально его себе повязал. Их пугает советское прошлое, их пугает все те лучшие традиции, которые были. И второе — вот те разделения: одним можно тысячей людей выходить на масленицу, а другим — 50 человек, КПРФ, нельзя выходить. Вот это такие двойные стандарты на сегодняшний день», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

В департаменте образования мэрии Ярославля отвергают политическую подоплёку событий.

«1 июня в городе открылись летние детские лагеря. В лагере идёт линейка у памятника, это внутрилагерное мероприятие. Посторонние лица на нём присутствовать не могут по соображениям безопасности. Ограничительные меры никто не отменял. Линейка закончится, и все смогут подойти к памятнику, сфотографироваться», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Стоит отметить, что корреспондента ИА REGNUM также не пустили на мероприятие, предложив посетить новый памятник позднее.

Памятник посвящен памяти пионеров времён Великой Отечественной войны. В июне 1941 года в Ярославле была создана детская передвижная концертная бригада, которая выступала перед красноармейцами, отправлявшимися на фронт.

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