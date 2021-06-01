Москва, , 11:13 — REGNUM Всеобщая принудительная вакцинация от коронавируса противоречит Конституции, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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«Любое медицинское инвазивное вмешательство, т. е. медицинская процедура, связанная с проникновением через естественные внешние барьеры организма, в данном случае — через кожу (вакцинация), априори может применяться исключительно с согласия человека. Недаром этот принцип гарантирован нашей Конституцией», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

По его мнению, власти категорически нельзя перейти рубикон в этом, поскольку совершенно очевидно, что средняя смертность от COVID-19, составляющая около 2%, — «далеко не повод для принятия беспрецедентных и нарушающих Основной Закон мер, которые значительная часть общества в этом случае воспримет как элемент манипулирования людьми».

«Неосторожное недавнее предположение Медведева о гипотетической возможности изменения законодательства в этой сфере — прямо вступило в противоречие с действующей Конституцией и не могло не всколыхнуть общество», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев допустил всеобщую вакцинацию. «Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾: вакцинация правом».

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