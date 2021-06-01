Новосибирск, , 11:13 — REGNUM Студенты из Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) в рамках проекта Pills Help на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» разработали умный прибор для облегчения контроля приёма лекарств и витаминов. Устройство включает в себя несколько цилиндров, в которые можно загрузить двухнедельную и месячную норму препаратов, настроить дозировку и время приёма через мобильное приложение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

3D-модель гаджета для контроля приёма лекарств НГУЭУ

«Тема лекарств выбрана неслучайно: в наше время как никогда важно следить за своим здоровьем, появляется все больше биохакеров, которые регулярно употребляют от пяти разных видов витаминов в день. Мы решили, что данная тема будет актуальна и попали в точку», — рассказал соруководитель проекта, студент НГУЭУ Артем Кононов.

Гаджет напоминает пользователю о времени приёма и присылает уведомление на телефон. А встроенные датчики контролируют, чтобы лекарство было выпито. Сейчас доступна 3D-модель гаджета и началась работа над мобильным приложением. Для выпуска гаджета на рынок разработчикам понадобится ещё минимум полгода.

Отмечается, что сначала он будет доступен только для профессиональных спортсменов, но затем планируется вывести его и на общий рынок.