Москва, , 11:12 — REGNUM Новое законодательное изменение, вступающее в силу летом 2021 года, позволит убрать из Росреестра «мёртвые души». Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM управляющий инвестиционной компании GLS Invest Эдуард Бугров.

«Одно из главных законодательных изменений в сфере недвижимости — наделение органов местного самоуправления правом разыскивать пропавших собственников недвижимости. Сейчас сведения об объектах и их владельцах занесены в Росреестр. Но в начале 1990-х порядок оформления в собственность был иным. В итоге более 25 миллионов объектов недвижимости находятся в полубесхозном состоянии — известны только имена, фамилии и отчества их владельцев. При этом неизвестно, где они находятся, есть ли у них наследники (если самого собственника нет в живых). Это доставляет проблемы и при реализации госпрограмм — таких, как расселение ветхого фонда, например, если владелец в ветхом жилье не проживает и ничего о нем не известно. Сейчас органы местного самоуправления смогут отыскать собственника самостоятельно и направить сведения о нем в Росреестр. Также закон дает возможность снять с кадастрового учета объекты недвижимости, которые фактически перестали существовать. Для этого не понадобится даже заключения кадастрового инженера — достаточно акта осмотра объекта. Это поможет убрать из Росреестра «мёртвые души» — здания, которые существуют только на бумаге», — сказал он.

Ещё одно изменение, рассказал эксперт, ждёт тех, кто рассчитывал воспользоваться кредитными каникулами для ипотечников.

«Во-первых, Центробанк в течение всего 2020 и начала 2021 года рекомендовал банкам поддерживать заёмщиков, взамен предоставляя банкам послабления со стороны регулятора. Надо сказать, что мера оказалась популярной — за время пандемии с просьбой о реструктуризации в банки обратились 3,2 млн ипотечных заемщиков, из них банки удовлетворили 2 млн заявок. Но срок рекомендаций Банка России истекает уже в июне, и пока никаких сведений о продлении нет. Это не означает, что кредитные каникулы отменяются окончательно, просто сейчас банки будут более автономны в принятии такого решения. Только теперь в случае отказа кредитор должен будет объясниться и в письменном виде обосновать причину отказа — закон вступает в силу с 6 июня. Это связано с тем, что во время пандемии банки вместо стандартных и более выгодных для заёмщика условий реструктуризации (приостановки ежемесячных платежей на срок до шести месяцев, снижение размера ежемесячной выплаты за счёт увеличения срока кредитования) предлагали должникам собственные программы, не выгодные клиенту», — пояснил Бугров.