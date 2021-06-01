Москва, , 11:12 — REGNUM Высока вероятность того, что в России средние ставки по ипотеке до конца 2021 года вырастут до 9−9,5%, так как банковский сектор неминуемо подстрахуется, чтобы снизить свои риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

«Вслед за ажиотажным всплеском на рынке, разогретом льготной ипотекой, случился такой же всплеск просроченных платежей и рост задолженности граждан. Конечно, сниженная ставка помогла многим решить их жилищные проблемы, но в то же время многие недооценили свои кредитные возможности. Банковский сектор в данной ситуации неминуемо подстрахуется, дабы нивелировать свои риски, — сказал Демин. — Сейчас, в конце весны, рынок, по моим оценкам, успокоился: все, кто хотел приобрести жилье, сделку оформили. Вероятнее всего, подъем будет перед окончанием повсеместной льготной ипотеки — покупатели постараются успеть купить по выгодным условиям до 1 июля 2021».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ вскоре изменится портрет покупателя жилья.

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