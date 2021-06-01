Москва, , 11:11 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о служебной тайне в сфере оборонного комплекса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Служебную тайну в области обороны составляют сведения, которые образуются при осуществлении полномочий органами государственной власти Российской Федерации, функций органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по организации и выполнению мероприятий в области обороны, распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий.

Перечень сведений, отнесенных к служебной тайне в области обороны, содержит не отнесенные в установленном порядке к государственной тайне и не являющиеся общедоступными сведения о мероприятиях в области обороны.

Допустившие разглашение служебной тайны несут ответственность, следует из документа.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума засекречивает служебную информацию в области обороны