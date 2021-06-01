Владикавказ, , 11:11 — REGNUM В Северной Осетии праймериз «Единой России» принесли неожиданные результаты. По итогам голосования подал заявление о выходе из состава партии Олимпийский чемпион, экс-спикер Думы Владикавказа Махарбек Хадарцев. Он состоял в «Единой России» десять лет, передает «КрыльяTV», но теперь решил стать беспартийным из-за несправедливого, по его словам голосования.

«Предварительное голосование перед выборами в Госдуму, завершившееся накануне, не выдерживает никакой критики, а результаты явно подтасованы», — передает его слова телекомпания.

Комментируя ситуацию, врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, который, кстати сказать, является беспартийным, отметил, что он встречался с Хадарцевым, и тот намерен продолжить свою работу. Время покажет, как это будет дальше.

«Надо понять то, что наши ожидания могут нас обмануть, и если вы имеете в виду Махарбека Хадарцева, то сегодня он у меня был, мы с ним разговаривали, он еще раз подтвердил, что готов работать. Поэтому проанализируем, посмотрим», — цитирует Меняйло «15-й Регион».

По данным портала, в результате праймериз «Единой России» депутат Госдумы Зураб Макиев набрал 46 768 голосов, бизнесмен Владимир Гуриев — 17 914. Замкнул тройку лидеров Махарбек Хадарцев, набравший 10 480 голосов.

Стоит отметить, что в Северной Осетии предварительное голосование за кандидатов в Госдуму от «ЕР» проходили только в электронном формате, в отличие от соседей по СКФО, где оно было организовано и в электронном, и в традиционном виде.