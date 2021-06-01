Москва, , 11:11 — REGNUM В апреле 2021 года российские автолюбители приобрели на вторичном рынке 301 люксовый автомобиль. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, за отчётный месяц в России было перепродано на 246% больше люксовых машин, чем годом ранее.

Более половины (55%) автомобилей сегмента Luxury на вторичном рынке купили жители Москвы — 166 единиц.

На втором месте по количеству перепроданных автомобилей класса люкс находится Подмосковье (35 ед.). Тройку регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург с результатом в 24 преподанных люксовых авто.

На четвёртом и пятом местах списка разместились соответственно Краснодарский край (10 ед.) и Ростовская область (5 ед.).

Напомним, в марте нынешнего года на вторичном авторынке России было продано 200 люксовых автомобилей. Это на 24% больше, чем в марте предшествующего года. Из них 51% купили автолюбители Москвы (102 ед.).

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