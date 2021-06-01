1 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 11:38 — REGNUM Японская теннисистка, вторая ракетка мира Наоми Осака решила отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) после того, как ее оштрафовали на $15 тыс. за то, что она не пришла на пресс-конференцию. По словам теннисистки, решение сняться является лучшим, поскольку после US Open 2018 года у неё была долгая депрессия, с которой «было сложно справляться».

Микрофон Павел Редин © ИА Красная Весна

«Все, кто меня знает, понимают, что я интроверт. Все, кто следил за мной на турнирах, могли заметить, что я постоянно хожу в наушниках, что помогает мне справляться с социофобией», — написала Осака.

Она добавила, что не любит говорить перед публикой, т. к. испытывает приступы тревожности перед выходом к СМИ.

Пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили эту новость и обсудили пагубное влияние СМИ на спортсменов. Некоторые поддержали спортсменку, а другие не восприняли ее проблему всерьез.

Наоми Осака AndrewHenkelman

«Миллионеры — звезды спорта обязаны говорить с прессой. Даже если это маленькое интервью», — отметил пользователь Mark Woodlard.

«Хороший выбор. От спортсменов не должны требовать идти на компромисс со своим психологическим благополучием ради игры. И теперь, когда топовый спортсмен выбыл, могут ли соревнования считаться правомерными?» — спрашивает Dorian Lord.

«У меня смешанные чувства. Психическое здоровье определенно необходимо, но я чувствую, что таким образом она ничего не исправит. Вы знаете, что выход к СМИ необходим… Почему бы не поработать с психологом и не найти долгосрочное решение? Я упускаю какие-то детали?» — пишет David Rutherford.

«Они предпочли штраф в 15 000 долларов и угрозу исключения. Они выбрали наказание вместо понимания. Ваш вопрос должен звучать так: почему они не решили работать с ней», — отвечает Courtney.

«Я поражен тем, что люди считают нормальным, когда Наоми показывает WTA толстый средний палец. Она является частью зрительского вида спорта. Это связано с определенными обязательствами, и за это ей платят миллионы долларов. Если ей это не нравится — уйди и найди обычную работу полегче», — указал PieterLouw.

«Конечно, если это ей помогает. Почему бы ей просто не получить помощь вместо того, чтобы начинать всё это. Теннис без СМИ не существовал бы, как и его игроки, которые получают финансовую выгоду от прессы!» — подчеркивает Carter.

«Общение СМИ со спортсменами во время соревнований должно осуществляться по усмотрению спортсменов. То же самое касается любого другого времени в жизни спортсмена. Конечно, у СМИ и общественности есть свой интерес, но он не является главенствующим. Смиритесь с этим. Просто смотрите соревнования», — предложил @RayPhillips207.

«Вас могут оштрафовать за то, что вы не разговариваете с прессой? Что за антиутопия???» — обратил внимание Tar Deux и получил ответ от AskThePress: «Прессофобия непозволительна».

«Все говорят о психическом здоровье, но Открытый чемпионат Франции по теннису исключает всех психически слабых игроков. Они думают о том, как запугать Наоми Осаку, чтобы она согласилась отказаться от участия? Многие говорят, что Открытый чемпионат Франции базируется на поклонении деньгам», — отметил @aipick.

«Они могли бы продолжать штрафовать Наоми, с чем она согласилась, но вместо этого они пригрозили отстранить ее от участия в турнире, потому что она защищает свое психическое здоровье. Теперь фанаты не смогут увидеть то, что действительно хотели увидеть, Наоми на корте! Пресс-конференция — это ничто!» — заступился за спортсменку пользователь под ником jesliloleme.

Наоми Осака Peter Menzel

«Если она откажется давать интервью на Уимблдоне и US Open, она потеряет статус номера 1, и спонсоры могут задуматься. А еще я думаю: что если в 24 года и с более чем 50 миллионами долларов в банке (так что финансово обеспечена на всю жизнь) Осака рассматривает возможность ухода из тенниса?» — задается вопросом @GodfleyOSWALD.

«Она достаточно здорова, чтобы соревноваться на самом высоком уровне, но недостаточно здорова, чтобы в течение 15 минут отвечать на вопросы о теннисе, в который она в состоянии играть. Хммм…», — пишет Simon Wells.

«Наоми — это будущее. Но Серена, вот твой шанс выиграть еще один Большой шлем. Чем больше сильных игроков выходит на сцену, тем сложнее будет установить или побить новые рекорды. Так что это твой шанс, Серена», — выразил свое мнение Workplace Transformer.

«Спортсмены должны быть доступными для прессы во время участия в турнире. Это прописано в контракте. Поэтому, если она не может соблюдать правила, то должна дисквалифицироваться. Тем не менее сейчас мы ясно понимаем необходимость перемен», — пишет CanaNana.

«Cana, действительно, это может быть в контракте, но, возможно, ее поведение укажет на то, что человек должен заботиться не только о физическом, но и психическом здоровье — это приоритет, на котором нужно сосредоточиться. Нет?» — ответил пользователь @MarkNYC36.

Напомним, Осака является четырёхкратной победительницей турниров серии Большого шлема. В 2018 и 2020 годах она побеждала на US Open, а в 2019 и 2021 годах — на Australian Open. На Roland Garros она трижды доходила до третьего раунда.