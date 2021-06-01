Брянск, , 11:17 — REGNUM В Брянской области 31 мая выявлено 77 носителей коронавируса — на два больше, чем сутками ранее. Подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у двух пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Брянской области достигло 40 363. Завершили лечение выздоровлением 39 467 человек, их них 96 пациентов выписаны за последние сутки.

Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, всего в регионе от осложнений при коронавирусе скончались 358 человек.