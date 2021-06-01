Канберра, , 11:09 — REGNUM В небольшом городке, расположенном на побережье Австралии, прошел индонезийский фестиваль искусств, сообщает Sindonews.

Мероприятие открыл заместитель посла Индонезии в Австралии Мохаммад Щариф Алатас.

В своем выступлении Мохаммад Щариф Алатас выразил надежду, что фестиваль сможет познакомить жителей с богатством и разнообразием индонезийской культуры. Есть надежда, что фестиваль станет ежегодным мероприятием для укрепления контактов между жителями Австралии и Индонезии.

В рамках фестиваля состоялись музыкальные и танцевальные выступления, показ мод. Гости мероприятия также смоли попробовать различные традиционные индонезийские блюда.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала почетным гостем «Третьей Западно-Китайской международной ярмарки инвестиций и торговли».

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