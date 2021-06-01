Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Член палаты представителей США демократ Дин Филлипис обвинил 31 мая крайне левых коллег, входящих в так называемый «Взвод», в антисемитизме из-за их антиизраильской риторики, сообщает New York Post.

«Мы знаем, что у нас проблема справа», — отметил Филлипс. — У нас Марджори Тейлор Грин изрыгает нацистскую риторику просто через день».

«Но теперь начались атаки слева, и так же, как бывший президент [Дональд Трамп] назвал COVID «китайским гриппом», что спровоцировало нападения на американцев азиатского происхождения, назвав Израиль «террористическим государством» или «государством апартеида», для меня это то же самое, что делали с еврейской общиной на протяжении многих поколений», — добавил законодатель, входящий в еврейскую общину США.

Филлипс не назвал ни одного из своих коллег-законодателей по имени. Тем не менее ранее член палаты представителей Рашида Тлайб, которая стала первой женщиной-выходцем из Палестины, избранной в Конгресс, обвинила администрацию Джо Байдена в поддержке израильского «правительство апартеида». Кроме того, член палаты представителей Ильхан Омар осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как «ультраправого этнонационалиста».