Вашингтон, 1 июня 2021, 11:08 — REGNUM Член палаты представителей США демократ Дин Филлипис обвинил 31 мая крайне левых коллег, входящих в так называемый «Взвод», в антисемитизме из-за их антиизраильской риторики, сообщает New York Post.
Филлипс не назвал ни одного из своих коллег-законодателей по имени. Тем не менее ранее член палаты представителей Рашида Тлайб, которая стала первой женщиной-выходцем из Палестины, избранной в Конгресс, обвинила администрацию Джо Байдена в поддержке израильского «правительство апартеида». Кроме того, член палаты представителей Ильхан Омар осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как «ультраправого этнонационалиста».