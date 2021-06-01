Москва, , 11:08 — REGNUM Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года, сообщают 1 июня «Метеовести».

Отмечается, что в столичном регионе минимальная температура была зафиксирована в Волоколамске: + 0,3 градуса и в Клину: + 0,2 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ минимальная температура составила + 4 градуса.

«Таким холодным начало календарного лета в Москве не было 54 года! 1 июня 1967 года в Москве было плюс 3,9 градуса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в столице России за май выпало 93,3 миллиметра осадков, то есть почти две месячные нормы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к 1 июня в Москве полностью прекратятся дожди