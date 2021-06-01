Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:11 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сменили обозначение четыре автобуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Маршрут № 6А (кинотеатр «Урал» — п. Песчаный) стал № 8, круговой маршрут № 30Л (ж/д вокзал через Красный Камень, Лебяжку и Выю) стал № 31, круговой маршрут № 4Л (ТЦ «Райт» через Выю, Лебяжку и Красный Камень) стал № 5, а № 25Р (микрорайон ГГМ — п. Рудник им. III Интернационала) теперь будет ходить под номером № 27.

Горадминистрация заключила с перевозчиками новые семилетние контракты. Город обслуживают три перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в автобусах Екатеринбурга установили валидаторы для оплаты проезда.

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