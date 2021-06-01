Уфа, , 11:53 — REGNUM Массовая гибель пчел фиксируется в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает издание «Кугарчинские вести».

По информации журналистов, одна из семей, проживающая в селе Максютово Кугарчинского района потеряла 135 ульев.

«Улья пчеловоды не могут вывезти ни в лес, ни в поля, так как территории обрабатывают инсектицидами, пестицидами и гербицидами. Мера была вызвана тем, чтобы избавиться от непарного шелкопряда. Именно из-за него в пяти районах республики ввели режим ЧС», — сообщает издание.

Отмечается, что пчеловоды были предупреждены об этой вынужденной мере. Специалисты им рекомендовали оставить пасеку на своих участках.

По информации журналистов, одна пчелиная семья стоит порядка восьми тысяч рублей. Таким образом, ущерб семьи сельчан составил свыше одного миллиона рублей.

Сообщается, что массовую гибель пчел зафиксировали также в Зианчуринском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пчеловоды Башкирии завоевали 7 медалей на конгрессе «Апимондия» в Канаде.