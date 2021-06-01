Симферополь, , 11:16 — REGNUM Переговоры с Украиной о статусе российского Крыма исключены. Об этом глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил 1 июня РИА Новости, комментируя идею Киева объединить обсуждения по Крыму, Донбассу и «Северному потоку — 2» на одной площадке.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил выбрать в качестве площадки для разных переговоров «нормандский формат». По словам Гемпеля, Зеленский будто бы живёт в параллельном мире, так как не признаёт свершившийся факт воссоединения России и Крыма.

«Переговоры на это счет исключены. Речь может идти только о налаживании приграничного сотрудничества», — подчеркнул Гемпель.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума, который прошёл в марте 2014 года. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. Киев, однако, продолжает заявлять о принадлежности полуострова Украине.

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