Москва, , 11:50 — REGNUM Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на новую песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Ролик доступен на канале музыканта с 1 июня.

События в клипе, выход которого приурочен ко Дню защиты детей, происходят в 1989 году в Москве. Герой Линдеманна жестоко мстит своим одноклассникам, которые обижали его в школе. На одном из кадров ролика показан бюст Владимира Ленина, у которого из глаз текут кровавые слёзы.

Добавим, что в съёмках клипа принял участие шоумен Александр Ревва и актриса Аглая Тарасова. Режиссёром ролика выступил Сергей Грей.

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