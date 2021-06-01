Телави, Грузия, , 11:07 — REGNUM В четырех сёлах Кахетии (Грузия) жители остались фактически без урожая из-за стихии. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Пострадали поля возле сёл Цинандали, Ванта, Бушети и Квемо Ходашени. Как рассказали фермеры журналистам, в ночь на 1 июня в районе начался сильный ветер, а потом и сильный град.

«Град, который выпал в 12 ночи, до сих пор лежит в тенистых местах двора. Больше не осталось ни кукурузы, ни помидоров и ни лобио, — сказал журналистам один из жителей Цинандали. — Представьте, что он сделал с виноградником, когда даже орехи посыпались».

Сообщается, что в сёлах работает комиссия, которая устанавливает объем ущерба от стихийного бедствия.