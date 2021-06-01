Москва, , 11:07 — REGNUM Законопроект, согласно которому у российской Генпрокуратуры появится право представлять интересы нашей страны в иностранных судах и межгосударственных органах, включая ЕСПЧ, внес в Государственную думу РФ президент России Владимир Путин. Данный документ 1 июня обнародован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что этот законопроект предусматривает передачу Генеральной прокуратуре РФ функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах). Кроме того, документ определяет порядок реализации таких функций.

Помимо этого, в законопроекте предлагается дать российской Генпрокуратуре право обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о том, возможно ли исполнение решения международного органа или суда, который наложил обязанности на Россию, в случае, если такое решение является противоречащим основам публичного правопорядка РФ, предположительно приводящим к их расхождению с положениями Конституции России, или противоречащим основам публичного правопорядка страны.

Кроме того, согласно документу, Генпрокуратура РФ получит возможность создавать рабочие группы из представителей федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов страны, органов местного самоуправления, а также привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов для того, чтобы обеспечивать представительство и защиту интересов России в международных органах и судах.

При этом данный закон также позволит Генпрокуратуре России обеспечивать представительство и защиту интересов страны в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) и в случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России, Генпрокуратура страны должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления.

Также, согласно данного законопроекта, Генпрокуратуру РФ могут наделить правом подавать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами — членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод, и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ, которые поданы против других европейских стран.

Вместе с тем, для данных целей предлагается создать в российской Генпрокуратуре специальное «зарубежное» подразделение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России с 1 июня вступил в силу закон, определяющий общие требования к осуществлению просветительской деятельности.