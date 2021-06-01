Нур-Султан, , 11:04 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опровергло сообщение в СМИ о продлении «кредитной амнистии» для граждан, сообщили 1 июня в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что некоторые СМИ неправильно поняли соответствующий проект постановления правительства, опубликованный на портале «Открытые данные». В министерстве напомнили, что 15 июля 2019 года правительство приняло постановление о снижении долговой нагрузки.

Кредитная задолженность граждан Казахстана была списана в три этапа — последний этап прошел в апреле 2020 года. Общая сумма списанных долгов составила 120,5 млрд тенге ($281 млн).

Отмечается, что новый проект постановления вносит поправки в документ от 15 июля 2019 года. Поправки изменяют срок списания долгов с учетом фактической работы в первом квартале 2020 года.

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