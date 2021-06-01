Москва, , 11:15 — REGNUM Проблема роста цен на металлургическую продукцию составит повестку совещания главы Минпромторга Дениса Мантурова с владельцами крупнейших металлургических компаний, намеченного на 1 июня. Об этом министр сообщил «Интерфаксу».

"Вопрос один — повышение цен», — сказал Мантуров.

Совещание с металлургами было запланировано ещё до того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о намерении изъять у компаний 100 млрд рублей сверхдоходов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Белоусова, металлурги из-за сверхприбылей «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей. Эти деньги компаниям придётся возвращать в казну посредством дополнительных платежей, предупредил он.

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