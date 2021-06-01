Всеволожск, Ленинградская область, , 11:19 — REGNUM Всеволожская городская прокуратура проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля такси и микроавтобуса «Газель» — школьного автобуса, в котором находилось девять воспитанников дома-интерната, трое из которых пострадали. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП со школьным автобусом в Ленобласти Instagram.com/gibdd_vsevolozhsk

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований действующего законодательства в частности требований безопасности при перевозке детей», — рассказали в прокуратуре.

По данным отдела ГИБДД по Всеволожскому району, ДТП произошло около 08:10 мск 1 июня у дома 53 по проспекту Грибоедова города Всеволожск. 26-летний водитель такси на Kio Rio, двигаясь по Торговому проспекту со стороны Колтушского шоссе в сторону проспекта Грибоедова, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу. В результате чего автомобили столкнулись. В ДТП пострадали трое детей в возрасте от 12 до 14 лет и взрослый, все они, с повреждениями легкой степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение.

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