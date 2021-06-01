Кольцово, Новосибирская область, , 11:01 — REGNUM В р.п. Кольцово Новосибирской области сегодня, 1 июня, открылся новый детский сад «Золотой ключик». В нём будет применяться уникальная образовательная программа с разновозрастными группами, парной педагогикой и привлечением института семьи к воспитательному процессу, рассказали в правительстве региона.

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Отметим, что в 2021 году в Новосибирске и районах области будет построено 11 детских садов и создано 1800 дополнительных детских мест.

«За два последних года с учётом текущего построено 27 дошкольных учреждений и создано более 5 тысяч мест для детей дополнительно. В настоящее время в 32-х из 35 муниципальных образований региона 100%-ая обеспеченность дошкольными местами. В Новосибирске, Оби, в Новосибирском районе потребность по созданию новых дошкольных мест остается, работа по их созданию продолжается, — подчеркнул заместитель губернатора области Сергей Нелюбов. — Символично, что детский сад в Кольцово открывается в День защиты детей, ведь задача взрослых — это соблюдение прав и свобод детей».

По словам заведующей новым детским садом Натальи Чебановой, «Золотой ключик» станет первым в регионе дошкольным учреждением, в котором будет реализовываться уникальная авторская образовательная программа.

Дошкольное учреждение будут посещать 220 ребятишек от 1,5 до 7 лет.