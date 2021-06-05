Москва, , 07:07 — REGNUM Когда Григорий Лукьянович Евишев (1912−1976) проходил действительную срочную службу, он принял участие в боевых действиях против Японии на озере Хасан (1938).

Григорий Лукьянович Евишев

В июне 1941 года вновь сражался в действующей армии.

В 1943 году в звании сержанта командовал орудием 529-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии в 38-й армии.

11 октября во время боев за освобождение села Гута-Межигорская (Вышгородской район) расчет Евишева уничтожил 4 и подавил огонь еще 2 огневых точек противника. Шесть дней спустя в районе хутора Яблонка артиллеристы Евишева приняли активное участие в отражении ряда контратак вражеских пехоты, поддержанной бронетехникой. Заменив собой выбывшего из строя наводчика, Григорий Лукьянович лично подбил 2 немецких танка и уничтожил 2 автомашины с боеприпасами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4266).

Также за годы войны воина наградили орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.

В 1945 году в звании старшины Евишев был демобилизован. Вернулся в родное село

Адашево (Инсарский район Мордовии), где работал в колхозе.

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