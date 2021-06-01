Москва, , 11:03 — REGNUM Идея привлекать заключённых к труду в сферах, где обычно трудятся мигранты, нашла отклик у жителей России. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), это предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, поддержало большинство российских граждан — 71%.

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62% опрошенных полагают, что сами заключённые предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. 21% респондентов не согласны с предложением заменить мигрантов на осуждённых.

Сторонники исправительных центров для заключённых считают, что их работа будет возмещением ущерба пострадавшим (21%), заключённые отработают свои преступления (21%), будут приносить пользу обществу (15%), это позволит снизить нагрузку на госбюджет (13%). Ещё 10% опрошенных полагают, что работа поможет заключенным исправиться, столько же уверены, что осуждённые смогут заработать и помочь семьям.

Те, кто против, объясняют это тем, что заключённые должны быть изолированы от общества — 17%; они будут плохо работать — 13%; осужденные небезопасны для окружающих — 12%; это будет возвращением во времена ГУЛАГа — 12%; заключённые будут отнимать рабочие места — 9%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключённых вместо трудовых мигрантов. Он добавил, что ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан.

Эта идея нашла поддержку в Министерстве юстиции России. Глава федерального ведомства Константин Чуйченко считает её правильной, потому что «можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах». По его мнению, лица, которые отбывают наказание, «обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу».

Министр считает, что создание исправительных центров позволит осуждённым реализовать право на замену наказания. Чуйченко подчеркнул, что «это очень серьёзная проблема», потому что на сегодняшний день около 180 тысяч отбывающих наказание в виде лишения свободы имеют право перейти в исправительный центр.

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