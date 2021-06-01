Горно-Алтайск, , 10:59 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра регионального министра образования. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в 2019 году министр незаконно поручил подчинённому организовать работу спасателей на пляже озера Манжерокское с марте по август. Таким образом, чиновник превысил свои полномочия «из ложно понятых интересов службы и иной личной заинтересованности».

Как отмечается, экс-министр понимал, что его поручение повлечёт перечисление бюджетных средств в пользу фирмы, являющейся фактическим водопользователем озера. В результате бюджетному учреждению был нанесён ущерб в размере 1115 тыс. рублей.

«В результате проделанной работы, несмотря на то, что обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния не признал, собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — отметили в ведомстве.