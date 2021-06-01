Владивосток, , 11:21 — REGNUM Синоптики прогнозируют в Приморье 3 июня сильные дожди — оперативные службы жизнеобеспечения готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Из-за обильных осадков на большинстве рек края ожидаются паводки с подъемом уровня воды на 0,2−0,7 метра, на малых реках юго-восточных, восточных и западных районов — с резкими подъёмами воды до 1,2 метра.

На отдельных участках рек предполагаются кратковременные выходы воды из низких берегов с подтоплением пониженных участков. Количество осадков может достигать 40 мм, а ветер — до 18 метров в секунду, возможны грозы.

Жителям и гостям Приморья во время непогоды рекомендуют отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

Как сообщало ИА REGNUM, на Омск надвигается непогода — шквалистый ветер, дождь и гроза.