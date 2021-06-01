Москва, , 10:59 — REGNUM Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. Законопроект был доработан ко второму чтению.

«Для страны — это важный шаг во исполнение международных обязательств… Помимо прочего многие страны сегодня открыто декларируют введение трансграничного углеродного регулирования, чтобы стимулировать и поддерживать своих производителей. Мы не исключаем, что будут попытки, что называется, дискриминировать наших экспортеров, то есть вводить трансграничный углеродный сбор для того, чтобы наша продукция стала менее конкурентноспособной», — отметил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Инициатива направлена на выполнение Парижского соглашения. На базе нового закона в РФ должна появиться государственная система учёта и реализации проектов по уменьшению выбросов парниковых газов.

Вводится система учета выбросов парниковых газов. До 2023 года (а не до 2024 года, как предписывалось первоначальной редакцией) отчеты будут представлять природопользователи с массой выбросов парниковых газов 150 тыс. тонн в год и более, после 2025 года (а не с 2024 года) — с массой выбросов парниковых газов 50 тыс. тонн в год и более.

Законопроект предполагает государственный учет выбросов парниковых газов, в рамках которого предусматривается проверка отчетов о выбросах парниковых газов и ведение реестра выбросов парниковых газов.

Создается законодательная база для реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов («климатических проектов») и использования их результатов («углеродных единиц») для сокращения выбросов парниковых газов предприятий («углеродного следа»).

Кроме того, создается система обращения углеродных единиц. Предусматривается ведение реестра углеродных единиц, который будет содержать сведения о реализации климатических проектов, о выпущенных в обращение углеродных единицах в результате реализации таких проектов, а также сведения об операциях с углеродными единицами, которые включают в себя в том числе их передачу (продажу). Планируется, что ведение реестра углеродных единиц осуществляет оператор — юридическое лицо, уполномоченное правительством Российской Федерации.

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