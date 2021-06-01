Волгоград, , 11:16 — REGNUM Более 1,5 тонн контрафактного моторного масла изъяли полицейские в одном из автосалонов Волгограда. Поддельную продукцию реализовывали 31-летний начальник отдела оптовых закупок и 36-летний менеджер фирмы, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Моторные масла подозреваемые реализовывали на арендуемых площадях в одном из автосалонов Дзержинского района Волгограда. В ходе обысков по местам проживания мужчин и в торговой точке изъято 380 канистр с контрафактным моторным маслом общим объёмом 1570 литров, а также компьютерная техника, средства связи и документы. По оценке специалистов, ущерб правообладателям товарных знаков составил почти два миллиона рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Фигуранты подписали обязательства о явке.