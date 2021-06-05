Москва, 5 июня, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Феодосий Артемьевич Смолячков (1923−1942) добровольцем пошел на фронт, хотя ему еще не исполнилось 18 лет. Первоначально служил кашеваром в дивизии народного ополчения, что очень сильно огорчало юношу. Но вскоре он добился перевода на передовую, где первое время сражался разведчиком.

Феодосий Артемьевич Смолячков

В дальнейшем осуществил свою мечту и воевал в звании красноармейца снайпером 14-й отдельной мотострелковой разведывательной роты 13-й стрелковой дивизии в 42-й армии. Защищал Ленинград, где до войны трудился каменщиком.

В первый же день, 29 октября, застрелил 3 немцев. Когда его счет достиг 97 неприятельских военнослужащих и 2 станковых пулеметов, был награжден орденом Ленина.

Всего уничтожил 125 солдат и офицеров противника. Несмотря на юный возраст, активно участвовал в обучении других снайперов, лично подготовив 10 бойцов.

Впрочем, война Смолячкова не ограничивалась только выслеживанием врага. Нередко ему приходилось отбиваться гранатами, чтобы не попасть в плен.

В день своей гибели 15 января 1942 года убил еще 4 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года красноармейцу Феодосию Артемьевичу Смолячкову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.