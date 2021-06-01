Нальчик, , 10:55 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в День защиты детей для молодого поколения республики устроят настоящий праздник. Для детей во всех парках и скверах будут проходить концерты и массовые развлекательные мероприятия, в кинотеатрах будут показывать бесплатно кинофильмы, к тому же бесплатными в этот день станут аттракционы и поход в зоопарк, сообщили в мэрии города Нальчика.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

В столице республики детей будут ждать благотворительные акции, игры, шоу мыльных пузырей, различные мастер-классы и спортивные мероприятия в Атажукинском саду, скверах за Домом правительства и по улице Головко, в микрорайонах Искож и Александровка, в районе 33-й школы и на других территориях.

В праздник не останутся без подарков и призов победители и участники различных конкурсов и викторин. Развлекать малышей будут аниматоры, мастера аквагрима, граффити, артисты кукольного театра.