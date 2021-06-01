Обнинск, Калужская область, 1 июня, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Калужской области 51-летняя жительница Обнинска приговорена судом к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщина признана виновной в убийстве мужа, сообщили 1 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что 6 августа 2020 года подсудимая в ходе ссоры на почве употребления спиртных напитков нанесла 65-летнему мужу смертельное ножевое ранение в область груди. Мужчина смог самостоятельно вытащить нож и направился в ванную комнату, чтобы остановить и смыть кровь, однако через непродолжительное время скончался. В ванной тело мужчины было обнаружено следственно-оперативной группой.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения женщине обвинительного приговора.