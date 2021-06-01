Сеул, , 10:56 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин утвердил Ким О Су, занимавшего должность бывшего заместителя министра юстиции, на должность нового генерального прокурора страны. Об этом сообщает KBS.

Известно, что это произошло после того, как правящая Демократическая партия «Тобуро» в одностороннем порядке утвердила кандидатуру Ким О Су на данный пост.

Между тем, представители оппозиционной партии «Сила народа» считают, что Ким О Су не обладает политическим нейтралитетом, необходимым для избрания на пост генерального прокурора. Его также обвиняют в том, что, будучи адвокатом, он защищал физических лиц, обвиняемых в мошенничестве с инвестициями.

Ким О Су приступил к работе в новой должности с 1 июня. Срок его работы в качестве генпрокурора — два года.

Отметим, с начала работы администрации Мун Чжэ Ина без согласия оппозиции на различные должности министерского уровня были назначены 32 человека.