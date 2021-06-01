Москва, , 10:53 — REGNUM Госдума во втором и сразу в третьем приняла закон о газоснабжении домохозяйств в России, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. Поправки приняты в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вводятся новые понятия: «единый оператор газификации», «региональный оператор газификации», «газораспределительная организация». В связи с этим уточняются и дополняются полномочия правительства РФ и Минэнерго РФ в сфере газоснабжения.

Развитие газификации территорий страны осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта РФ, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций, схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, на основании топливно-энергетического баланса, утверждаемого губернатором или руководителем исполнительно-распорядительного органа федеральной территории.

Порядок подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, рассмотрения этих заявок и принятия по ним решений утверждается правительством РФ.

Поставщик газа вправе в порядке, установленном правительством РФ, включать в долгосрочные договоры поставки газа, заключаемые с потребителями газа, категории которых определяются правительством РФ, условие об оплате газа, в соответствии с которым указанные потребители газа гарантирует поставщику газа оплату стоимости поставленного газа в объеме фактической поставки, но не менее стоимости, определяемой исходя из установленного в соответствии с договором поставки газа объема газа, за исключением случаев возникновения непреодолимой силы.

Государственному регулированию подлежит плата за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода.

Размер платы за такое технологическое присоединение устанавливается профильным министерством, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера указанной платы, утвержденными ФАС.

Правительству РФ поручается обеспечить в срок до 1 ноября 2021 г. принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений закона.

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