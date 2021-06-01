Ялта, Крым, , 10:53 — REGNUM В Ялте стартует высокий курортный сезон с 1 июня, написала на своей странице в Facebook глава администрации города-курорта Янина Павленко.

«Майские показали, что турпоток в этом году, может стать рекордным. С 29 апреля по 10 мая по официальным данным в Крыму отдохнули 520 тысяч человек, причем половина из них — более 250 тысяч — в нашем городе. И сейчас ялтинские гостиницы, базы отдыха и другие средства размещения заполнены почти на 80−85%», — написала Павленко.

Она уточнила, что городские власти готовят к наплыву отдыхающих пляжи — уже завезли, промыли и уложили новую гальку в Симеизе, разровняли пляжи в Гурзуфе и отсыпали гальку на пляже «Лазурный берег» в Алупке.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам властей Крыма, в 2021 году регион примет не менее 8 млн туристов. Отели уже бронируют места не только на лето, но и на осень.

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