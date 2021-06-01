Ялта, Крым, 1 июня 2021, 10:53 — REGNUM В Ялте стартует высокий курортный сезон с 1 июня, написала на своей странице в Facebook глава администрации города-курорта Янина Павленко.
Она уточнила, что городские власти готовят к наплыву отдыхающих пляжи — уже завезли, промыли и уложили новую гальку в Симеизе, разровняли пляжи в Гурзуфе и отсыпали гальку на пляже «Лазурный берег» в Алупке.
Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам властей Крыма, в 2021 году регион примет не менее 8 млн туристов. Отели уже бронируют места не только на лето, но и на осень.
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