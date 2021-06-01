Мемфис, США, , 10:52 — REGNUM «Юта Джаз» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 30 очков. У «Мемфиса» разыгрывающий Джа Морант сделал дабл-дабл из 23 очков и 12 результативных передач.

Таким образом, «Юта» одержала третью победу подряд и ведёт в серии до четырёх побед — 3:1.

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