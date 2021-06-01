Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Длительность комендантского часа в Грузии сократили на один час. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 1 июня заявил глава операционного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе на заседании.

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«Для поддержки фермеров при реализации сельхозпродукции, с сегодняшнего дня ограничение на передвижение в ночные часы будет действовать с 23:00 до 04:00», — сказал Гибрадзе.

Он добавил, что послабление комендантского часа будет касаться не только фермеров, но и всех жителей страны.

Напомним с ноября 2020 года комендантский час в Грузии действовал с 21:00 до 05:00. В мае 2021 года его начало сдвинули на 23:00.

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