Москва, , 10:52 — REGNUM В России, начиная с сентября 2021 года, некоторые застройщики сохранят цены, но начнут предлагать скидки, размер которых к концу года может достигать 10−15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский.

«В среднем по стране в период с начала июля и до конца августа цены предложения на первичном рынке будут оставаться неизменными, — сказал Поплавский. — Начиная с сентября, некоторые застройщики сохранят цены, но начнут предлагать скидки, размер которых к концу года может достигать 10−15%. Наибольшая коррекция, вероятнее всего, будет наблюдаться в тех регионах, где рост цен 2020−2021 годов был максимальным. С января 2022 года начальная цена предложения на первичном рынке может быть ниже текущих уровней на 5−7%, скидки сохранятся».

При этом, как пояснил эксперт, изменится портрет покупателя жилья.

«На смену желающим успеть в последний вагон любой ценой придет более расчетливый покупатель. Это значит, что существенно повысятся требования к качеству жилья, — сказал Поплавский. — Вторичный рынок жилья отреагирует на изменения схожим образом с временной задержкой до трех месяцев. Самыми сглаженными будут колебания цен в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях. Также мы не ожидаем слишком резких колебаний цен на жилую недвижимость, находящуюся в самых популярных курортных зонах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России за 12 месяцев рост цен на недвижимость в среднем по стране превысил 13%, в отдельных регионах — 20%.

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