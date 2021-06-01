Москва, , 11:01 — REGNUM В Москве в гражданском обороте появилась вакцина от COVID-19 «КовиВак», сообщили 1 июня в департаменте здравоохранения столицы.

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В ведомстве уточнили, что в настоящее время в столице доступно 3 тыс. доз «КовиВака». Препарат станет доступен для прививки в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что участие как можно больше числа граждан России в вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 очень важно для создания коллективного иммунитета и победы над пандемией в стране.

Напомним, вакцинация от коронавируса в России проходит на добровольной основе. Полностью вакцинироваться смогли уже чуть более 10 млн человек.