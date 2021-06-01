Ижевск, , 10:51 — REGNUM Делегация Удмуртии планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Делегацию возглавит руководитель республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Бречалов уточнил, что в этом году удмуртская делегация едет на форум без стенда, будет пробовать «себя в минималистичном формате»

«Я убежден, что переговоры можно провести не менее результативно. В конце концов, ряд проектов у нас реализуется именно после таких встреч», — отметил Бречалов.

В рамках форум республика планирует подписать соглашения с Mail.ru и ПАО «Магнит», также намечены встречи с крупными предприятиями и участие в тематических сессиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках ПМЭФ-2019 Удмуртия заключила соглашения о сотрудничестве с крупнейшим интернет-магазином России Wildberries, с АО «Российский экспортный центр» о размещении региональных экспортеров на внутристрановых маркетплейсах Китая. Соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в качестве наиболее перспективных направлений предполагает проекты в области транспорта, молочного животноводства, нефтепереработки и обрабатывающих производств. Также была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества с топливной компанией Росатома «ТВЭЛ».